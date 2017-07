Fietsenzaak twee keer doelwit van inbraak: 'Ze hengelen de fietsen door het dak omhoog'

Twee keer in twee weken tijd is Arie's Bikeshop in Delfzijl het slachtoffer van diefstal. Via een gat in het dak hengelden ze de fietsen omhoog. 'Het is om moedeloos van te worden.'

Het dak lijkt wel een lappendeken, concludeert eigenaar Arie. Hij kijkt omhoog naar de aluminiumplaten die het gat in het dak moeten bedekken. 'Dit wens ik echt niemand toe.'Arie runt zijn fietsenzaak al bijna twintig jaar. Twee weken geleden werd er via het dak bij hem ingebroken. 'Ik werd midden in de nacht wakker door het alarm. Toen ik aankwam stond de politie er al en zag ik de flitslampen aanstaan.'Na een inventarisatie bleken acht fietsen te zijn meegenomen. Maar al snel kwam er goed nieuws: de politie had een van de dieven aangehouden en de fietsen teruggevonden. 'De prijskaartjes en barcodes zaten er nog aan.'De fietsen waren weliswaar beschadigd, maar Arie had goede hoop dat met de aanhouding van een van de dieven snel de rest van de bende zou worden opgepakt.Het bleek ijdele hoop. Toen hij maandagochtend bij zijn zaak kwam, zat er opnieuw een gat in het dak. 'Ze hebben met een touw en een haak de fietsen gewoon omhoog gehengeld.'Het moment dat hij de diefstal ontdekte, zakte de moed hem in de schoenen. 'Je wordt er moedeloos van. Ik geef niet op hoor, maar je vraagt je wel af wat hier nog tegen te doen is.'De dieven maken volgens Arie deel uit van een bende die door het hele land actief is. 'Ik begreep dat er op meerdere plekken op deze wijze is ingebroken. Ze zoeken hoge gebouwen uit met een plat dak. Die zijn makkelijk toegankelijk en je kunt uit het zicht te werk gaan op het dak.'Daarnaast denkt Arie dat de tweede inbraak misschien wel een wraakactie is geweest, omdat de eerdere diefstal niet lukte en een persoon vastzit. 'Je weet natuurlijk nooit zeker of het dezelfde dieven zijn, maar ik begreep van de politie dat ze deels dezelfde sporen hebben aangetroffen als de eerste keer.'Sinds de laatste inbraak slaapt Arie amper. De afgelopen nachten bewaakte hij zijn fietsenwinkel zelf. 'Dat moest wel, tot ik extra veiligheidsmaatregelen kon treffen. Vanavond hoop ik weer in mijn eigen bed te slapen.'Naast de emotionele impact, hebben de twee diefstallen ook financiële consequenties. 'Ik schat dat de schade aan de winkel en de fietsen tussen de 20.000 en 30.000 euro is. En dan reken ik de preventiemaatregelen die ik moet nemen nog niet mee.'Welke maatregelen dat allemaal zijn, zegt Arie niet. 'Maar een van de dingen is dat ik de fietsen nu met tien tot vijftien stuks aan elkaar zet met een kabel. Dan hengel je ze niet meer zo makkelijk omhoog.'De man die is opgepakt na de eerste diefstal is een man uit Litouwen. Hij blijft in ieder geval tot begin augustus vastzitten, de politie verdenkt hem van meerdere soortgelijke inbraken.De man maakt volgens de politie deel uit van een groep met mensen uit meerdere landen. Verder ziet de politie deze vorm van inbraken landelijk toenemen.