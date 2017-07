Resistente bacterie is een plaag voor waterschappen

(Foto: sidknee / flickr creative commons)

De waterschappen gaan de strijd aan met resistente bacteriën in afvalwater. Die bacteriën komen ondermeer via mensen die antibiotica slikken in het riool terecht.

In de waterzuiveringsinstallaties kunnen de bacteriën niet worden afgebroken en dat is een groeiend probleem volgens bestuurder Hilbrand Sinnema van Hunze en Aa's.



Oplettendheid geboden

'Zelf hebben we er nog niet mee te maken gehad, maar oplettendheid is geboden. Daarom pakken we dit met zijn allen aan via de Unie van Waterschappen',



Uit een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat woensdag verscheen, blijkt dat in bijna al het afvalwater ook na zuivering nog resistente bacteriën zitten.



Niet vernietigen

Rioolwater wordt in de rioolwaterzuiveringsinstallaties met behulp van bacteriën gereinigd. Daarna stroomt het terug naar sloten en kanalen.



Sinnema: 'Deze resistente bacteriën laten zich helaas niet vernietigen in onze zuiveringsinstallaties. We gaan nu gezamenlijk optrekken door kennis te delen en onderzoek te doen. We hopen zo snel mogelijk een oplossing te vinden.'

Door: RTV Noord Correctie melden