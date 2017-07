Crisisopvang Accare heeft baat bij wijkteams

De crisisopvang van Accare, de Groningse instelling voor jeugdpsychiatrie, heeft het afgelopen jaar veel meer klanten gekregen. Dat komt voor een deel door de inzet van wijkteams, die sinds vorig jaar door gemeenten worden ingezet voor jeugdzorg.

Aanvankelijk stuitte die inzet op veel kritiek. Psychiaters vreesden dat de wijkteams niet deskundig genoeg zijn. Bovendien verschilt het beleid per gemeente, aldus de criticasters.De wijkteams blijken echter wel degelijk te werken. Er zijn volgens bestuurder Peter Dijkshoorn van Accare meer crisisaanmeldingen. Dit zijn gevallen waar direct hulp nodig is en die vaak leiden tot een opname. Dit is niet altijd het geval, omdat in sommige gevallen ook een andere oplossing voorhanden is.Er is wel een tekort aan crisisopvangplaatsen. Dit geldt voor het hele land. 'Daardoor worden kinderen verder weg opgevangen bijvoorbeeld in Alkmaar of Dordrecht, maar dat gebeurt andersom ook', aldus Dijkshoorn. Hij verwacht dat de zorgkosten als gevolg van deze manier van werken eerst nog zullen toenemen, maar dat ze over een paar jaar weer dalen op het moment dat de wijkteams en de jeugdzorg op elkaar ingespeeld raken.