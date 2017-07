Studente Hanzehogeschool vangt bot in rechtszaak om hertentamen (update)

De Hanzehogeschool in Groningen hoeft studente Céline Smits niet alsnog te laten deelnemen aan een hertentamen.

De rechter oordeelde dat de zaak niet ontvankelijk is. Dat betekent dat de rechter vindt dat Smits en de Hanzehogeschool er onderling uit moeten komen. Smits spande het kort geding aan tegen de Hanzehogeschool omdat ze niet mocht deelnemen aan het hertentamen.De studente mocht niet meedoen aan de herkansing omdat ze zich te laat had ingeschreven. Ze heeft beroep aangetekend bij het College van Beroep voor Studenten.De afwijzing door de rechtbank heeft grote gevolgen voor de eerstejaarsstudente Financieel en Economisch Management. Als eerstejaars moet voldaan worden aan de eisen van het Bindend Studie Advies (BSA). Van de zestig te behalen punten moeten er 48 gehaald worden. Smits heeft tot nu toe 47 punten behaald.Naast dat Smits teleurgesteld is in het oordeel van de rechtbank is zo ook ontevreden over de opstelling van de Hanzehogeschool. 'De school mag ook een menselijke kant laten zien. Het hangt in dit geval op één studiepunt. Ik snap dat je ergens een grens moet trekken, maar je hoeft niet altijd alleen maar naar de regeltjes te kijken.'Er is nog een kleine kans dat Smits haar opleiding kan vervolgen. Er staat nog een herkansing op het programma. Als ze die haalt, heeft ze alsnog genoeg punten om aan het tweede studiejaar te beginnen.