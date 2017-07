Straten Sappemeer kunnen hoosbuien weer aan

Archieffoto (Foto: RTV Noord/Wiebe Klijnstra)

Inwoners van Sappemeer kunnen iets geruster zijn bij toekomstige hoosbuien.

Nu komt het nog geregeld voor dat straten in het dorp blank staan omdat het riool de enorme hoeveelheid water die in korte tijd valt niet kan verwerken.



Op zich is dat een probleem voor de gemeente Hoogezand Sappemeer, maar het Waterschap Hunze en Aa's schiet te hulp. Het schap gaat het water 'verdelen' over de rioolwaterzuiveringsinstalaties in Hoogezand en Foxhol, zegt bestuurder Hilbrand Sinnema. 'Daarmee hopen we de druk van de ketel te halen.'

Door: RTV Noord Correctie melden