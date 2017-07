Man berooft voor tweede keer een toerist: celstraf

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Een 23-jarige Stadjer moet twee jaar de cel in voor straatroof. Het slachtoffer was een Duitse toerist.

De Stadjer sloeg in de nacht van 1 januari toe in de Folkingestraat. Het slachtoffer werd gedwongen zijn portemonnee met 300 euro af te geven.



Mes

Ook werd de Duitser onder bedreiging van een mes gedwongen om nog meer geld te punnen. Daardoor maakte de Stadjer nog eens 800 euro buit. Het slachtoffer deed 's nachts nog aangifte.



Schadevergoeding

De Groninger ontkende de beroving stellig. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij geen enkele verklaring wilde afleggen.



Ook tilt de rechtbank zwaar aan de psychische schade die de Duitser heeft opgelopen. Hij moet het slachtoffer 3550 euro schadevergoeding betalen.



Eerdere overval

De verdachte zat ten tijde van de straatroof nog in zijn proeftijd. Hij was eerder veroordeeld voor een overval op een Italiaanse toerist. Daarom moet de Stadjer ook nog een oude straf van ruim acht maanden uitzitten.

Door: RTV Noord Correctie melden