UMCG: 'Meer opleidingsplekken nodig om artsen in Noorden te houden'

Het UMCG in Groningen maakt zich zorgen over het tekort aan medisch specialisten.

Het tekort is een van de belangrijkste oorzaken voor de steeds verder oplopende wachtlijsten in ziekenhuizen in het noorden.Woensdag trok de Nederlandse Zorgautoriteit aan de bel over die wachtlijsten . Die lopen in heel Nederland op doordat we steeds ouder worden en meer zorg nodig hebben. In het Noorden komt daar het tekort aan artsen bij.Volgens het Groningse ziekenhuis komt dit doordat er in het Noorden te weinig opleidingsplaatsen zijn. Die zijn over het land verdeeld, maar we zouden hier extra plekken moeten krijgen, zegt bestuurder Ate van der Zee van het UMCG.Hij baseert zich op onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen waaruit blijkt dat artsen na hun opleiding tot specialist liever niet meer naar het Noorden verhuizen.Na hun volledige opleiding zijn ze vaak halverwege de dertig, gesetteld en een verhuizing is dan te ingrijpend. Ook is het vaak voor de partner van de artsen moeilijk om hier ook een baan te vinden.Het UMCG wil daarom meer opleidingsplekken. Artsen die hier hun opleiding tot specialist volgen blijven daarna vaak wel hangen. Volgens Van der Zee is het daarom de enige oplossing voor het tekort.Overigens moet er volgens hem wel meer gebeuren om de wachtlijsten echt weg te krijgen, zoals meer preventie.