OM eist 8 maanden cel voor Rotterdams duo

(Foto: RTV Noord)

Het Openbaar Ministerie eist acht maanden cel tegen twee mannen uitb Rotterdam van 20 en 21 jaar. Het duo staat terecht voor drugsdealen, drugsbezit en witwassen. Van de geëiste celstraf is twee maanden voorwaardelijk.

Volgens Justitie waren de mannen van december 2016 tot februari dit jaar in Groningen actief. De politie startte een onderzoek na meldingen van mogelijke drugshandel in een pand aan de Florakade in Groningen. Het onderzoeksteam kwam zo op het spoor van de dealers, die de drugsbestelling inkochten in Enschede en Rotterdam. Hun waar werd in Groningen aan de man gebracht. Het duo zou ruim 3.000 euro hebben witgewassen.



Geld in een koffieapparaat

Bij de doorzoeking van de woning aan de Florakade vonden agenten niet alleen 64 bolletjes cocaïne en heroïne, maar ook verpakkingsmaterialen, een weegschaal en een notitieboekje met namen. In een woning aan de Walstraat, waar de mannen regelmatig logeerden, vonden agenten ruim 2,300 euro, verstopt in een koffieapparaat. Een bedrag van 660 euro lag op een bed.



Vakantiebaantje

Beide verdachten bekenden in de zittingszaal. Een van hen zei dat hij als vakantiebaantje drugs verkocht. Dit deed hij om zijn schulden af te lossen. De telefonische bestellingen werden naar het pand aan de Florakade gebracht. Getuigen zagen de mannen vaak samen in de auto aankomen.



De politie probebeerde de jongste verdachte aan te houden terwijl hij op een bromfiets op de Oosterhamrikkade reed. De bromfietser negeerde het stopteken. In de vlucht botste hij op een auto die stil stond. De man ging lopend verder en gooide een zakje harddrugs weg. Hij had geen rijbewijs op zak.



Beide mannen hebben een strafblad op drugsgebied. De uitspraak is over twee weken.

Door: RTV Noord Correctie melden