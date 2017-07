Rob herdenkt omgekomen militairen

(Foto: RTV Noord/Rob Mulder)

De medailles die de omgekomen militairen Henry Hoving en Kevin Roggeveld postuum kregen als Groninger van het Jaar kregen donderdag een plekje in een herdenkingsvitrine in de militaire kazerne in Assen.

Precies een jaar kwamen de twee door een ongeluk om het leven. De families van de beide militairen bezocht vandaag vier herdenkingsceremonies.



Rob Mulder trof de vader van Kevin Roggeveld en de moeder en weduwe van Henry Hoving tussen de ceremonies door.

Door: RTV Noord Correctie melden