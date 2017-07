Celstraffen geeist voor gewelddadige overval in Groningen

Drie mannen van 25, 34 en 36 jaar uit Groningen hoorden donderdag celstraffen tegen zich eisen voor een ripdeal in Groningen. De buit bedroeg onder meer een Rolex met een waarde van 30.000 euro.

De twee jongste verdachten moeten volgens het Openbaar Ministerie vier jaar de cel in. Het OM eist vijf jaar cel voor de 36-jarige Groninger.



Ripdeal met automatische wapens

Vorig jaar oktober kreeg de politie een melding over een ripdeal aan de Esdoorlaan in Groningen. Hierbij werden de slachtoffers bedreigd met twee automatische wapens. Ze moesten telefoons, autosleutels, een armband, 600 euro cash en het peperdure horloge inleveren.



De 36-jarige verdachte werd herkend en kon dezelfde dag worden aangehouden. Uit zijn telefoongegevens bleek dat hij contact had gehad met de 34-jarige Stadjer. Die werd op Schiphol opgepakt. Tijdens de aanhouding op het vliegveld werd hij juist gebeld door de 25-jarige verdachte, die daarop in de kraag werd gevat.



In de woningen van de 34-jarige en de 25-jarige mannen troffen agenten heroïne, cocaïne en MDMA aan.



Uzi en AK47

De twee slachtoffers waren door de oudste verdachte in de binnenstad benaderd om drugs te kopen. Daarvoor moesten ze naar de Esdoornlaan. Daar stonden de andere twee verdachten klaar om gewapend met een Uzi en een AK47 toe te slaan.



De 36-jarige Stadjer zweeg bij de vragen die de rechters hem stelden. Hij is eerder samen met drie anderen veroordeeld voor een overval op een growshop in Nieuwe Pekela. Hij kende de slachtoffers van de ripdeal in Stad uit de gevangenis.

