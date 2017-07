Noord Vandaag: Vleermuis zorgt mogelijk voor vertraging bij miljoenenproject

(Foto: RTV Noord)

Het zo zou maar kunnen dat de aanpak van de zuidelijke ringweg bij de stad Groningen vertraging oploopt. Tegenstanders van de werkzaamheden hebben bij de hoogste bestuursrechter gewezen op de aanwezigheid van een groep vleermuizen, die in het ergste geval sterven als de werkzaamheden door gaan. Ze raken de weg kwijt op het moment dat een aantal eiken gekapt worden. Dat en meer in Noord Vandaag.<b

Tekort aan artsen

Er moeten meer artsen in opleiding naar het Noorden worden gelokt. 'Want als je eenmaal in het Noorden bent gesetteld, wil je nooi meer weg', zegt Sarah Bos. Ze is internist in opleiding en woonde eerder in Amsterdam. Als meer toekomstige artsen als Sarah naar het Noorden komen, is het snel afgelopen met het tekort aan medisch specialisten.



Verder in Noord Vandaag

- Dieven, die het voorzien hebben op fietsenzaken

- Een jaar na het fatale ongeval in Mali, waarbij twee Groninger militairen om het leven



- Een keeper die zestien keer moet vissen, maar desondanks een prettige avond beleeft

