Groninger is snelste windsurfer van de wereld

(Foto: Jack van der Laan)

Twan Verseput is wereldkampioen speedsurfen geworden. Vorige jaar won de Stadjer in de leeftijdscategorie 20-29 jaar. Nu is hij de beste in het algemene kampioenschap.

Verseput was een klasse apart voor de kust van Fuerteventura, dat is één van de Canarische Eilanden.



75 kilometer per uur

Bij speedsurfen draait het om de snelheid. Wie de hoogste snelheid haalt wint. Bij dit WK werden er snelheden gehaald van 75 kilometer per uur. Later dit jaar wil Verseput het wereldrecord aanvallen. Dat staat op 97,6 kilometer per uur.

