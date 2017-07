Brand in autobedrijf (update)

(Foto: 112Groningen/Sander Graafhuis)

Bij een autobedrijf aan de Duinkerkenstraat in Groningen is donderdagavond brand uitgebroken.

De rook sloeg uit het dak van het bedrijfspand van Schokker APK. De brand woedde in de loods. Daar stond een auto in brand.



De brandweer had het vuur na ongeveer een halfuur onder controle. Vanwege de bluswerkzaamheden was is de Duinkerkenstraat gedeeltelijk afgesloten voor verkeer.

Door: RTV Noord