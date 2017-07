'Zes maanden wachten voor een oortest van tien minuten'

Snel de zorg krijgen die je nodig hebt. Door de lange wachttijden is dit niet zo vanzelfsprekend. Jullie ervaring sluit hier op aan. 'Negen maanden wachttijd is ons verteld...hopeloos.'

Dat schrijft Lisette Tuin-Barkhof in een Facebookreactie op de noodkreet van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Die concludeert dat de wachtlijsten in de noordelijke zorg langer worden.Tuin-Barkhof is niet de enige die een slechte ervaring heeft met wachtlijsten. Zo belde Anja Roffel met het ziekenhuis na drie maanden wachten. De boodschap: het duurt nog enkele maanden tot ze aan de beurt is.'Ik loop al anderhalf jaar met een middenoorontsteking. Na 10 flesjes oordruppels ben ik er nu echt wel zat van', schrijft ze.Helma Carels merkt op dat er grote verschillen zijn tussen zorgaanbieders. In de ziekenhuizen in de stad moest ze vijf maanden wachten op een behandeling. In de provincie slechts negen dagen. 'Bizar', vat ze het contrast samen. Sandra Lamain deelt deze ervaring.Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat de voornaamste kink in de kabel het (weinige) aantal opleidingsplekken in het noorden is. Na het afronden van de opleiding blijven artsen dan sneller 'plakken' op de plek waar ze afgestudeerd zijn. Ze komen dus niet (terug) naar het noorden.