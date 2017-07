Anne van Dijk trainer van Basketbal Vereniging Groningen.

Basketbalcoach Anne van Dijk gaat komend seizoen aan de slag bij de Basketbal Vereniging Groningen. Hij volgt Jart Hoekstra op, die BVG naar de Promotiedivisie loodste. De ploeg handhaafde zich daar het afgelopen seizoen in de middenmoot

Van Dijk heeft ruime ervaring als basketbal coach. Zowel op senioren niveau (eredivisie en promotiedivisie) als bij jeugdteams. De afgelopen jaren was Anne hoofdcoach van het Regionaal TrainingsCentrum Basketball Academy Noord in Groningen. Daar stoomde hij jeugdige talenten klaar voor de top.Ook is hij verschillende keren assistent-coach geweest van nationale jeugdselecties.Lees ook: - Pete Miller keert terug bij Donar, Van Dijk en Mekel vertrekken