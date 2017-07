'Zeehondenpups kunnen veel langer zonder hun moeder'

(Foto: RTV Noord / Nice Swart)

Zeehondenpups blijken veel langer zonder moeder te kunnen dan voorheen werd aangenomen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Donderdag zijn de eerste uitkomsten gepresenteerd van het twee jaar durend wetenschappelijk onderzoek naar gedrag van zeehonden, waarbij de universiteit samenwerkt met het Zeehondencentrum Pieterburen.

Discussie

Het onderzoek is belangrijk in verband met de discussie over nut en noodzaak van zeehondenopvang. Vorige week maakte demissionair staatssecretaris Martijn van Dam bekend dat een wetenschappelijke commissie een advies gaat uitbrengen over hoe in Nederland om te gaan met zeehondenopvang.



Verschillende moeders

Momenteel schrijft de leidraad zeehondenopvang voor dat pups weggehaald moeten worden na een periode van twee uur alleen te zijn geweest, maar in de praktijk blijken pups tot wel 8 uur alleen te liggen zonder nadelige gevolgen. Ook krijgen zij melk van verschillende moeders, waar voorheen werd aangenomen dat ze strikt alleen bij hun eigen moeder konden zogen.



Rust

Het Zeehondencentrum en de onderzoekers, Beatriz Rapado Tamarit en Marga Mendez Arostegui, dringen dan ook aan om zeehonden vooral rust te geven en zeer terughoudend te zijn met het opvangen van pups. Des te meer daar er aanwijzingen zijn dat opvang van jonge zeehonden nadelige gevolgen heeft voor zowel het jong (mogelijke gemis van de socialisatieperiode) als voor de moeder (die dagen lang naar haar jong blijft zoeken).

Door: RTV Noord Correctie melden