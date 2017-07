Wat gaan de ministers doen met Haren, Groningen en Ten Boer?

Op de agenda van de ministerraad van vandaag staat het herindelingsdossier van Groningen, Haren en Ten Boer. Het stuk is geen hamerstuk, daardoor kunnen de ministers nog discussiëren over de inhoud.

Toch is het niet zeker dat de ministers direct een besluit nemen over de voorgenomen herindeling.De ministerraad is de vergadering van alle ministers die elke vrijdag wordt gehouden. Voorzitter is de minister-president. Tijdens de vergadering worden beleidsvoornemens besproken.Groningen, Haren en Ten Boer moeten wat betreft de provincie samengaan tot één gemeente. Groningen en Ten Boer vinden dat prima, Haren niet. Die gemeente wil zelfstandig blijven.De provincie heeft wel het advies aan Den Haag gegeven om de gemeenten te laten fuseren. Dat advies wordt vrijdag, hoogstwaarschijnlijk, besproken tijdens de wekelijkse ministerraad.De woordvoerder van de ministerraad laat weten dat het herindelingsdossier wel op de agenda staat van de raad, maar niet automatisch wordt besproken. 'Het stuk kan ook doorgeschoven worden naar volgende week', laat woordvoerder Ton de Kwaadsteniet weten.De ministers hebben de mogelijkheid om dieper in te gaan op de inhoud van het dossier. Het is namelijk geen hamerstuk. Het advies van de provincie komt dus aan de orde.In dat advies wordt aangedrongen op een herindeling. De ministers kunnen met het advies van de provincie instemmen, maar kunnen ook een andere mening dan de provincie Groningen hebben.Als er een besluit valt dan wordt dat doorgestuurd naar de Raad van State. Die brengt een advies uit over het dossier en daarna gaat het richting de Eerste en Tweede Kamer.Daar zal uiteindelijk het definitieve oordeel vallen over de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer.Onlangs is de coalitie van Haren nog naar Den Haag gegaan om de stemming in de ministerraad te beïnvloeden.De Harener bestuurders hebbend daar gesproken met ambtenaren, hun kant van het verhaal gedaan en gepleit voor een zelfstandige bestuurlijke toekomst.