Huurders boos over puinhoop: 'De matrassen zaten vol schimmel'

De huurders van Woongroep Marenland uit Appingedam zijn woest op de woningcorporatie. Afgelopen weekend verhuisden zij noodgedwongen tijdelijk naar een wisselwoning omdat hun huis aardbevingsbestendig wordt gemaakt.

Ze komen terecht in een puinhoop.'De matrassen waar wij op moesten slapen, zaten vol schimmel', zegt Henk Jager. Verder mankeerde er ook van alles aan de verlichting. 'Ik moest met een zaklamp door de woning', zegt Janny Jager.In totaal hebben acht huurders afgelopen weekend hun wisselhuis verlaten. De helft daarvan is bij familie ingetrokken. Ze maken deel uit van de proef met 64 woningen in de wijk Opwierde die aarbevingsbestendig worden gemaakt.Over de wisselwoning zelf zijn Henk en Janny te spreken. 'Het is echt een prima huis', zegt Janny. Maar het lijkt erop dat Marenland van tevoren niet heeft gecontroleerd of alles wel in orde is. 'Er was geen stofzuiger, dus ik heb mijn eigen maar meegenomen.' Ook kookgerei ontbrak. Henk: 'Er staan hele goede pannen, maar de pollepels ontbreken.'Inmiddels heeft Woongroep Marenland de meeste problemen opgelost. 'We hebben nu uitstekende bedden gekregen', zegt Janny. Maar ze betreurt de valse start. 'Dat ze zo met ons omgaan, kan echt niet.'Ook is er onrust onder de bewoners over de voortgang van de werkzaamheden. De vergunning voor de verbouwing is pas op 26 juni ingediend, waardoor de aannemer pas aanstaande maandag aan de slag kan.Vanwege de onrust hield Woongroep Marenland donderdagavond in het gebouw van de Algemene Stichting Welzijn Appingedam (ASWA) een bewonersbijeenkomst. Arjen Hoeber, manager wonen bij Marenland, verzekert dat de werkzaamheden geen vertraging oplopen. 'Over vier weken is alles klaar. De aannemer heeft uitgelegd hoe hij de verloren tijd gaat inlopen.'Woongroep Marenland is in deze proef ook afhankelijk van de aannemer en het Centrum Veilig Wonen (CVW). Desondanks toont Hoeber zich schuldbewust en hij verzekert dat deze toestanden niet weer voorkomen. 'Voortaan gaan wij de woning van tevoren goed inspecteren of die in de staat is zoals die moet zijn.'Voor Henk en Janny is het kwaad al geschied. Ze hopen dat deze ellende bespaart blijft voor de bewoners die na hen aan de beurt zijn. Henk: 'De eersten zijn altijd de pineut. Vanaf nu kan het alleen nog maar beter gaan.'