Gemeente wil snel nieuw multifunctioneel centrum na brand in jeugsoos

De gemeenteraad van Slochteren wil dat er versneld een multifunctioneel centrum komt in het dorp Schildwolde.

De dorpsvereniging van Schildwolde heeft deze wens in 2016 al bij de gemeente neergelegd. Binnen vijf jaar zou er tot een oprichting moeten komen van het centrum. Er zijn twee locaties in beeld zijn: voetbalvereniging SGV en jeugdsoos 't Kon Amper.Door een brand in de jeugdsoos is het pand ernstig beschadigd en voor onbekende tijd onbruikbaar. Daarmee is de urgentie van de komst van het centrum toegenomen, vind de gemeenteraad. De raad zegt dat een belangrijke sociale voorziening in het dorp nu is weggevallen.Niet alleen de jeugdsoos maakte gebruik van het pand, maar ook andere verenigingen zoals de dorps- en buurtvereniging.Op welke termijn het centrum er nu moet komen, hangt af van het overleg tussen de gemeente en de besturen van zowel de dorpsvereniging als de jeugdsoos.De raad wordt in september geïnformeerd over de voortgang van dit overleg.