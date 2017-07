Kiel-Windeweer blijft in spanning over toekomst dorpsschool

Het is onduidelijk wanneer de landelijke geschillencommissie besluit over de eventuele sluiting van de J. Albrondaschool in Kiel-Windeweer.

De gemeenteraad Hoogezand-Sappemeer besloot in juni dat de school dicht moet. De school zou met 24 leerlingen te klein zijn en de kwaliteit daarmee niet gewaarborgd, zegt wethouder Onderwijs Erik Drenth.De dorpsschool is het daar niet mee eens en stapte naar de landelijke geschillencommissie. Hier hoopt de school af te dwingen dat ze open mogen blijven. De school vindt dat ze niet de kans hebben gekregen naar mogelijkheden te kijken om wel open te blijven.De school verwacht de uitspraak over drie weken. Toch kan de uitspraak al sneller zijn, zegt wethouder Drenth. 'De gemeente vindt dat drie weken wel lang, dus hebben we erachteraan gebeld. Toen zei de commissie dat de uitspraak misschien wel binnen een dag verwacht kan worden.'De school was hier niet van op de hoogte. 'De onzerheid waarin we nu leven is erg vervelend', zegt Michel Evers van de medezeggenschapsraad van de school.'Het zorgt ook voor onrust bij de ouders. Ze weten nu niet waar hun kind naar school gaat na de zomer. Ook voor de school zelf is het lastig. Zowel bij het besluit dat de school open mag blijven of sluiten, moet er veel geregeld worden op korte termijn', vertelt Evers.Ook de gemeente heeft baat bij een snelle uitspraak. Drenth: 'Als de school open mag blijven van de commissie, valt de school weer onder de gemeente. Die heeft dan maar een paar weken de tijd om alles in orde te brengen.'