Minister geeft NAM vergunning voor gaswinning Warffum

Minister Henk Kamp geeft de NAM groen licht om ook de laatste één miljard kuub gas bij Warffum uit de grond te halen.

Kamp keurt de vergunningsaanvraag hiervoor goed. Tot en met 17 augustus kan er nog bezwaar gemaakt worden tegen deze goedkeuring.De NAM wil het gas de komende vijf tot tien jaar uit de bodem halen. Volgens het bedrijf is dit niets nieuws onder de zon; het staat allemaal in het huidige winningsplan.Het winningsplan zorgde eerder al voor een fel protest in Warffum. Inwoners uit de hele provincie liepen in april in een lange stoet naar de winlocatie. Daar zou de NAM een informatiebijeenkomst houden, maar die werd vanwege het protest afgeblazen.