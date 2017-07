Meeste moties uit het gasdebat sneuvelen

Vlak voor het begin van het zomerreces heeft de Tweede Kamer dondermiddag nog gestemd over de moties die tijdens het gasdebat waren ingediend. Vier van de veertien moties haalden een meerderheid.

De aangenomen moties gaan onder andere over voldoende ondersteuning voor arbiters, onderzoek naar de vorming van een Groninger Schadefonds en onderzoek naar de meerkosten van aardbevingsbestendige nieuwbouw.Alle vier de moties van het Groningse SP-Kamerlid Sandra Beckerman haalden het niet. Daaronder was ook de motie voor het behoud van contra-experts en arbiters binnen het nieuwe schadeprotocol.Het Groningse Kamerlid Henk Nijboer van de PvdA had zich hard gemaakt voor het plan om verschillende belangen rond de gaswinning bij verschillende ministeries neer te leggen. Ook dat voorstel kreeg geen meerderheid.Datzelfde geldt voor ondermeer de motie over de verlaging van de gaswinning naar 12 miljard kuub en het plan om gesprekken te voeren met andere potiëntiele gaswinningsbedrijven dan de NAM.