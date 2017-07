'Armoederegisseur Midden-Groningen moet zichzelf overbodig maken'

De armoederegisseur die in de gemeente Midden-Groningen aan de bak gaat moet zichzelf binnen anderhalf jaar overbodig hebben gemaakt. Dat zegt wethouder Lian Veenstra van de gemeente Menterwolde.

'Dan moeten we alles dusdanig op elkaar afgestemd hebben, dat armoedebestrijding onder kinderen vanzelfsprekend is ', zegt Veenstra. Kinderarmoede in Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde wordt nu nog op verschillende manieren bestreden.De armoederegisseur moet uitzoeken welke manieren er allemaal zijn, en ze op elkaar afstemmen. Ook moet hij of zij uitzoeken hoe de nieuwe gemeente effectiever kan zijn bij de armoedebestrijding.De armoederegisseur wordt ook ieder halfjaar geëvalueerd. De lokale afdeling van de VVD had hierom gevraagd, omdat die de armoederegisseur toch wel erg duur vindt. 'Ik vind het goed dat die halfjaarlijkse evaluatie er komt, maar denk dat het ook zal laten zien dat de armoederegisseur nuttig en noodzakelijk is', zegt Veenstra.De wethouder verwacht dan ook niet dat de armoederegisseur na een half jaar alweer wordt weggestuurd. 'De Sociaal-Economische Raad adviseert ons nadrukkelijk om de armoederegisseur in te zetten, zodat we het beschikbare geld op de juiste manier gaan uitgeven. Daarnaast denken we dat de armoederegisseur een unieke toegevoegde waarde heeft. Bovendien hebben we geen andere ambtenaren die dit specifieke werk kunnen doen.'