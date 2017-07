Nuon wil centrale Eemshaven laten draaien op waterstof

In de Eemshaven komt de eerste grote, klimaatneutrale waterstofcentrale ter wereld. Ook Gasunie is bij het project betrokken, meldt een woordvoerder.

Nuon, Gasunie en de Noorse oliemaatschappij Statoil gaan nauw samenwerken om een deel van Nuons Magnum-centrale vanaf 2023 te laten draaien op waterstof.Een centrale met waterstof als brandstof heeft alleen water als 'uitlaatgas'. Als de waterstof duurzaam wordt geproduceerd, belast zo'n centrale klimaat en milieu niet. Bijkomend voordeel van een waterstofcentrale is dat die naar believen harder en zachter gezet kan worden, net als een gascentrale. Dat lukt met windmolens of zonnepanelen niet.Voor de centrale in de Eemshaven zal de Noorse oliemaatschappij Statoil de waterstof maken uit aardgas. Bij dat productieproces komt veel broeikasgas CO2 vrij, maar dat slaat Statoil ondergronds op. Door die verdwijntruc moet het het hele proces klimaatneutraal worden.