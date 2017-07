Oost-Groningen investeert in kwaliteit van wonen

In Oost-Groningen wordt geïnvesteerd om de woningvoorraad in de zeven gemeenten passend te maken voor de huidige en toekomstige inwoners. Zo wordt er ingespeeld op de stijgende vraag naar zorggeschikte woningen en eenpersoons huishoudens.

Om alle wensen te kunnen realiseren hebben Regionaal Woon- en Leefbaarheid Plan Oost Groningen (RWLPOG) en haar partners gevraagd om een woningmarktonderzoek.



Daling huishoudens

In de regio is al een paar jaar sprake van een daling van het aantal inwoners. De verwachting is dat deze daling nu resulteert in een daling van het aantal huishoudens, zegt het RWLPOG. Daarbij moet wel een kanttekening worden geplaatst: waar in de ene gemeente al een lichte daling is te zien, groeit het aantal huishoudens in de andere nog.



Essenties

De RWLPOG stelt dat deze veranderingen vragen om een verandering in de woningvoorraad. 'Er is bijvoorbeeld een stijgende vraag naar woningen die zorggeschikt zijn en woningen voor eenpersoons huishoudens.' Daarnaast zegt de RWLPOG dat een betaalbare duurzame woningvoorraad en de kwaliteit van de woningen essentieel zijn.

