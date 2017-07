Marten en Movie Star mogen naar EK in Hongarije

Je bent 15 jaar, al zes keer Nederlands kampioen en nu mag je naar het EK in Hongarije. Het lijkt een mooi verhaal voor een jongensboek, maar voor Marten Luiten uit Winschoten is het werkelijkheid.

Marten en zijn Goldwin's Hoeve's Movie Star zijn geselecteerd voor het EK Dressuur voor pony's in het Hongaarse Kaposvár, dat van 25 tot en met 30 juli wordt verreden. Bondscoach is Monique Peutz uit Westerbroek.'Dit is wel een droom van mij', vertelt Marten. 'Het hele seizoen ben je druk bezig en dan hoop je toch dat je in het team zit.' Marten rijdt sinds zijn zevende. Hij heeft al zes keer een NK gewonnen en zit in 4 gymnasium. 'Mijn moeder helpt met de verzorging van Movie Star. Voordat ik naar school ga, hebben we samen gevoerd. Na school ga ik eerst huiswerk maken of eerst rijden.' Terwijl Marten praat, geniet Movie Star van haar ontbijt.Na het eten mag de pony van stal. Met de oortjes nieuwsgierig naar voren stapt ze naar buiten. 'Ze is een merrie met een superkarakter', vertelt Marten. Moeder Hilda bevestigt dit: 'Ze is een toppony, een echte moviestar.' Hilda heeft vroeger zelf ook gereden. 'Ik vind het fantastisch dat ik nu met Marten mee mag. Ik maak dingen mee die ik zelf nooit heb meegemaakt. Ik ben heel trots op hem.'Movie Star hoeft zich geen zorgen te maken over de reis naar Hongarije. 'Ze gaat niet op het vliegtuig', zegt Marten. 'Wij gaan gewoon met de auto.'