Politie-Porsche-verzamelaar doet gooi naar Guinness Book of Records

De één verzamelt postzegels, de ander suikerzakjes. Chris Kruizinga uit Blijham verzamelt politie-Porsches.

Ze werden bewonderd, gerespecteerd en soms zelfs gevreesd: de Porsches die de Rijkspolitie tussen 1962 en 1996 gebruikte. Begin jaren zestig had Nederland slechts vijfhonderd kilometer snelweg. Er gingen wel steeds meer mensen met een auto de weg op en dat leidde tot files en ongelukken. De politie zocht naar een betrouwbare, snelle en vooral open auto. Zo konden agenten bij een file bijvoorbeeld rechtop gaan staan en het verkeer waarschuwen. De keuze viel op de Porsche.Kruizinga heeft altijd een voorliefde gehad voor oude auto's. 'Vooral auto's met een verhaal en dat hebben deze Porsches zeker', vertelt hij. 'Er waren ooit dertien modellen en ik vind het leuk om van alle modellen eentje te verzamelen. Ik heb er nu twaalf. Ik ben al tien jaar bezig om dat laatste model, een 912, te krijgen, maar dat gaat niet meer lukken. De laatste staat in het Politiemuseum.'Kruizinga heeft wel een heel bijzonder exemplaar in zijn bezit. 'Met deze Porsche 356 is de politie ooit begonnen. De productie ervan is in 1965 gestopt, maar op verzoek van de Nederlandse regering zijn er in 1966 nog tien van gemaakt. Eentje daarvan heb ik weten te bemachtigen.'Wie de politie-Porsches nog eens wil zien rijden op de Nederlandse wegen, krijgt zondag een kans. Kruizinga organiseert een evenement in het Gelderse Heteren, waar veertig politie-Porsches de weg op gaan. Doel is om het Guinness Book of Records te halen. Kruizinga gaat zelf niet rijden in zijn zeldzame 356. 'Dat doet Gijs van Lennep (voormalige Nederlandse Formule 1-coureur, red.) samen met mijn vrouw', besluit Kruizinga. Het evenement begint zondag om tien uur bij het Porsche Classic Centrum Gelderland in Heteren.