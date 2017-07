Dronken automobilist rijdt verder op drie wielen

In de nacht van donderdag op vrijdag botste een 40-jarige man uit Heerenveen op een voorganger. Het ongeval gebeurde op de A7 ter hoogte van Nuis.

De bestuurder, rijdend in een Volvo, verloor door de botsing een wiel, maar dat hield hem niet tegen. Hij ging er op drie wielen vandoor en werd later bij een tankstation bij Boerakker aangehouden. De man bleek dronken achter het stuur te zitten.



Middenberm

De auto van het slachtoffer (Seat), een 42-jarige man uit Zevenhuizen, tolde na de botsing tegen de vangrail in de middenberm. Hij is door de ambulancedienst onderzocht, maar bleek geen verwondingen over te hebben gehouden aan het ongeval.



De beschonken bestuurder zal worden vervolgd voor het veroorzaken van een ongeval en dronken achter het stuur zitten. Dat verklaarde een woordvoerder van de politie vrijdagochtend.

Door: RTV Noord