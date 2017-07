Subsidie voor zonnepark Menterwolde is binnen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft aan projectontwikkelaar Sunvest een subsidie toegekend voor de realisatie van een zonnepark van ruim tweehonderdduizend zonnepanelen in Menterwolde.

Volgens Sunvest kan de bouw van het park nu beginnen. De verwachting is dat in de zomer van 2018 de schop de grond in kan.Het zonnepark komt in een gebied tussen het A.G Wildervanckkanaal, de spoorlijn Veendam-Zuidbroek en de Duurkenakker. Het park gaat stroom opwekken voor zeventienduizend huishoudens.