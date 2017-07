Bakkeniste verlaat de stadsbus voor het EK Grasbaan

Met een ferme ruk gaat de bestuurdersstoel van de bus een halve meter naar voren. Ze wil comfortabel achter het stuur zitten. De rit gaat van hoofdstation Groningen naar Haren. En terug. Met lijn 5. Vertrektijd 10.54 uur.

'Je mag gratis mee hoor, een rondje van de zaak', roept Sandra Mollema lachend. De Stedumse is bezig aan haar laatste werkdag als buschauffeur voordat ze vertrekt naar Frankrijk. Zaterdag is daar de EK Finale Grasbaan voor zijspannen. Ze is bakkeniste bij meervoudig kampioen William Matthijssen uit Alteveer.Voor die rol is ze qua postuur ideaal. Tenger en klein van stuk. 'De minimale lengte om buschauffeur te worden is 1 meter 65. Ik ben 1.68, dus dat kan net.' Je merkt dat ze in haar element is. Voorheen was ze automonteur. 'Dat is een moeilijk beroep voor een vrouw. Je hebt eigenlijk nooit vast werk.''Toen dit op mijn pad kwam, heb ik het met beide handen aangepakt.' vertelt ze terwijl ze door een collega wordt getipt over een 'motormuis' bij de afrit van het Emmaviaduct.' Jo, bedankt' zegt ze terug. De kilometerteller gaat terug naar dertig.Het duo Matthijssen/Mollema verdedigt de Europese titel op de 400 meter baan van Tayac. 'Dat is een vrij korte, harde baan, dus er liggen kansen voor elke combinatie. Ik verwacht de meeste weerstand van de Duitsers.'Maandag rijdt ze weer op de bus. Dan weer van A naar B en niet van start naar finish in vier rondjes. Zal ze herkend worden als het lukt om Europees Kampioen te worden? 'Er zijn wel veel mensen die mij herkennen, maar of ze me dan feliciteren weet ik niet.'Haar bus zal zeker niet versierd worden als ze de titel pakt. 'Dan moeten ze een hele boel bussen versieren, want ik rij per dag op meerdere bussen. Misschien wordt m'n stoel wel versierd', zegt Mollema.Een half uurtje later zijn we terug op hoofdstation Groningen. Lijn 5 veranderd in lijn 61 naar Delfzijl. De deuren gaan dicht. Voor een late passagier gaan ze nog weer open. Mollema lacht en heet de vrouw welkom in de bus. Behendig stuurt ze de bus de weg weer op.