Lopend Vuur: Dieren zijn belangrijker dan grote bouwprojecten

Het zo zou maar kunnen dat de aanpak van de zuidelijke ringweg bij de stad Groningen vertraging oploopt. Tegenstanders van de werkzaamheden hebben bij de hoogste bestuursrechter gewezen op de aanwezigheid van een groep vleermuizen, die in het ergste geval sterven als de werkzaamheden door gaan. Ze raken de weg kwijt op het moment dat een aantal eiken gekapt worden.

Het is in Nederland vaker voorgekomen dat bouwwerkzaamheden uitgesteld werden door de aanwezigheid van bepaalde dieren.In Amsterdam werd de bouw van een tennispark uitgesteld door de aanwezigheid van een rugstreeppad en de das voorkwam een bedrijventerrein in Maastricht.Is dat terecht of niet?