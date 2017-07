Automobilist slaat op de vlucht voor politie

Een 32-jarige automobilist uit Ter Apelkanaal is donderdagnacht op de vlucht geslagen om uit handen te blijven van de politie.

Agenten kregen hem op de korrel op de Aweg in Musselkanaal, waar hij een rood verkeerslicht negeerde en slingerend reed. Uit een blaastest bleek dat hij niet te veel had gedronken, maar door zijn verwarde gedrag rees het vermoeden dat hij drugs had gebruikt. Toen de politie de man wilde aanhouden, ging hij ervandoor.Er vond een achtervolging plaats waarbij de agenten hulp kregen van collega's. In zijn poging uit handen te blijven van de politie reed de man onder meer een stuk over een fietspad en passeerde een vluchtheuvel aan de verkeerde zijde. Uiteindelijk parkeerde hij de auto voor zijn eigen woning.Volgens de politie reageerde hij agressief en had hij een grote kei in zijn hand. Daarna is hij met pepperspray uitgeschakeld en vervolgens aangehouden. Zijn auto is in beslag genomen.