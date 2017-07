NOVO-cliënten wassen auto's voor een nieuwe speeltuin

(Foto: RTV Noord/Wiebe Klijnstra) (Foto: RTV Noord/Wiebe Klijnstra)

'Ik doe er eerst water op, want dan komen geen krassen in de lak. Dan ga ik wassen met een spons en dan weer afspuiten.' NOVO-cliënt Harm Hulshof weet wel hoe hij een auto moet wassen. Vrijdag wast hij voor een goed doel: een nieuwe speeltuin in Winschoten.

Vijftigduizend euro

NOVO ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. Zo'n twintig cliënten van NOVO werken bij de kinderboerderij aan de Bovenburen in Winschoten. De speeltuin bij die boerderij is verouderd en voor de bouw van een nieuwe is vijftigduizend euro nodig. 'Dat halen we niet alleen met auto's wassen', lacht begeleider Ton Naber van NOVO. 'We hebben lege flessen ingezameld, stroopwafels verkocht en er is een crowdfunding-actie waar mensen vrijwillig een bijdrage kunnen leveren.'



Liever zelf doen

Ondertussen staat er al een rijtje auto's om te worden gewassen. Een paar bestuurders zijn toch iets te veel gehecht aan hun bolide. Ze drukken Harm het geld in de handen en pakken vervolgens zelf de spuit en de spons.

Door: RTV Noord Correctie melden