Uithuizermeeden wil monument voor slachtoffers Kerstvloed

Een monument voor de slachtoffers van de Kerstvloed in 1717. Het is een idee van Piet H. Nienhuis en wordt uitgewerkt door Harrie Tiekstra en Arie Nienhuis van Dorpsbelangen Uithuizermeeden.

Bij de overstroming op 24 december 1717 kwamen in onze provincie naar schatting ruim 2200 mensen om. Ruim 11.000 koeien, 3200 paarden en 21.000 schapen verdronken en 1.560 huizen spoelden weg. Uithuizermeeden was het dorp met de meeste slachtoffers: ruim driehonderd. Dorpsbelangen pleit daarom voor een monument.Het ontwerp bestaat uit een bakstenen sokkel met daarop een huisje, dat wordt verzwolgen door de zee. Daarboven vliegt een witte duif met een olijftakje in de snavel. Het beeld moet komen bij de kolk aan de Prinses Irenestraat. Die kolk ontstond in 1717 door het doorbreken van de dijk.Voor het maken van het monument is zevenduizend euro nodig. Het is de bedoeling om het beeld te onthullen op 24 december, precies driehonderd jaar na de Kerstvloed.