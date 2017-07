Loods G zegeviert in rechtszaak en mag naam behouden

Loods G hoeft de naam en het logo van het bedrijf niet te veranderen. Dat heeft de rechter besloten. 'We hebben op alle punten gewonnen. Ik ben ontzettend blij', zegt Herman Nieman.

Het meubelbedrijf Loods 5 had een rechtszaak aangespannen tegen het Groninger bedrijf Loods G(roningen). Volgens Loods 5, wat vooral nieuwe meubels verkoopt, zou de Groninger ondernemer profiteren van zijn bedrijfsnaam door een vergelijkbare naam als Loods 5 te gebruiken.Volgens de rechter lijken het logo en de naam van Loods G niet dusdanig op Loods 5 dat mensen in verwarring raken. Volgens Loods 5 zou dat wel het geval zijn geweest. De rechter heeft dat dus afgewezen. Nieman kan daardoor zijn naam en logo behouden.Tijdens de rechtszaak bleek dat de meubelwinkel Loods 5 ook naar Groningen wil komen. Op dit moment hebben ze vestigingen in Zaandam, Sliedrecht en Amersfoort. Het Groninger bedrijf zou een inbreuk zijn op de merk- en handelsnaam.Volgens Han Venema, de advocaat van Nieman, is de rechter duidelijk met deze uitspraak. 'Het merk en de handelsnaam lijken niet op elkaar. Tussen de regels door kan je merken dat Loods 5 niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat ze een bekend merk zijn. Dat is wel wat ze steeds riepen.'Loods G(roningen) zit aan het Sontplein in Groningen. De loods staat vol met gebruikte spullen. Een groot deel van de spullen is in de afgelopen dertig jaar verzameld door eigenaar Herman Nieman.De advocaat van Loods 5 was niet bereikbaar voor commentaar.