Verschil van mening in coalitie Oldambt over opvolging wethouder

Het besluit van wethouder Ricky van den Aker (CDA) om per 1 augustus te stoppen als wethouder zorgt voor spanningen in de coalitie van de gemeente Oldambt. De grote vraag is: hoe moet het verder tot aan de verkiezingen?

Van den Aker diende donderdag haar ontslag in. Maar coalitiegenoten SP, Partij van de Arbeid, Partij voor het Noorden en het CDA zijn het nog niet eens over of er wel of geen opvolger voor haar moet komen.Het CDA wil het liefst een vervanger voor Van den Aker. Dat zou dan de huidige afdelingsvoorzitter van het CDA in Oldambt moeten worden: Luit Engalage. Hij heeft politieke ervaring als CDA-fractievoorzitter in de toenmalige gemeente Scheemda en daarna korte tijd in Oldambt.De overige coalitiepartijen vinden een nieuwe wethouder niet nodig. De gemeenteraadsverkiezingen zijn immers al in maart volgend jaar.'Wij zien het niet zo zitten om voor die korte periode een opvolger aan te stellen', zegt fractievoorzitter Alida Michels van de PvdA. 'Tegen de tijd dat een nieuwe wethouder is ingewerkt, is iedereen alweer bezig met de verkiezingen. Dan heb je het effectief misschien over vier maanden wethouderschap.'Volgens Michels is het kostenplaatje een belangrijke overweging. 'Ik gun het CDA haar gezicht naar buiten toe', zegt ze. 'Maar die wethouder heeft straks na een aantal maanden recht op twee jaar wachtgeld. Het is een te kostbare exercitie. En de rest van de coalitie staat op hetzelfde standpunt.'Van den Aker is in haar laatste termijn als wethouder in Oldambt al een tijdje uit de running geweest vanwege een burn-out. In die periode zijn haar taken waargenomen door de collega-wethouders.'Dat ging toen ook goed', stelt Michels. 'Ik heb alle begrip voor het CDA, dat een gezicht wil in het college. Maar het coalitieakkoord is grotendeels al uitgevoerd.'De kandidaat-wethouder van het CDA zegt dat het standpunt binnen zijn partij helder is. In de rest van de coalitie is dat ook het geval, dus iemand moet bewegen. 'Maar we willen geen trammelant', aldus Engalage. 'Je kunt wel een wethouder aandragen, maar als daar geen steun voor is schiet het niet op.'Engalage: 'We gaan gewoon in gesprek met de rest van de coalitie en dan gaan we het zien. De eerstvolgende raadsvergadering is half juli, dan is er sowieso duidelijkheid.'Fractievoorzitter Peter Hagedoorn van het CDA wil niet al te veel kwijt over de stand van zaken. 'Wij zijn in overleg met de coalitie en met onze eigen achterban', zegt hij. 'Ik verwacht na het weekend duidelijkheid.'