NNCZ neemt de zorg over bij Gockingaheem

De Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) neemt woonzorgcentrum Gockingaheem in Noordbroek over van Zonnehuisgroep Noord.

Dat hebben beide partijen vrijdag bekendgemaakt. De Nederlandse Zorgautoriteit moet de overeenkomst nog goedkeuren, maar de voorbereidingen voor de overname per 1 oktober zijn inmiddels begonnen.De NNCZ heeft samen met de Dorpszorgcoöperatie Mit Mekoar en NOVO gewerkt aan het behoud van Gockingaheem als zorgcentrum voor Noordbroek en omgeving. De drie partijen willen naar eigen zeggen een eigentijdse invulling geven aan het zorgen mét en voor elkaar.'Het samen doen staat voorop, met als gemeenschappelijk doel dat iedereen in Noordbroek en omgeving daar kan blijven wonen en ook mee kan blijven doen in de gemeenschap waarvan ze onderdeel zijn', zegt Roeli Mossel, bestuurder van de NNCZ.NNCZ neemt de arbeidscontracten van de medewerkers over met behoud van hun rechten. Op 10 juli worden alle betrokkenen persoonlijk bijgepraat door Zonnehuisgroep Noord en NNCZ over de toekomst van Gockingaheem.