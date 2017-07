Kabinet geeft groen licht voor fusie Groningen, Haren en Ten Boer (update)

De ministerraad wil dat Haren, Groningen en Ten Boer fuseren tot één gemeente. Daarmee neemt de ministerraad het advies van de provincie Groningen over. Het besluit viel vrijdagmiddag.

Dit besluit van de ministerraad gaat nu naar de Raad van State. Die voorziet het van een advies. Het besluit en het advies gaan vervolgens naar de Eerste en Tweede Kamer. Daar wordt de definitieve beslissing genomen over de voorgenomen herindeling.De gemeente Haren wil graag zelfstandig blijven. Het besluit van de ministerraad komt niet helemaal als een verrassing. Wethouder Michiel Verbeek: 'We koesterden wel een klein beetje hoop, maar we hebben hier rekening mee gehouden. Maar dit is nog maar een klein stapje, want uiteindelijk beslist het parlement.'Het zit Verbeek vooral dwars dat de minister de herindeling een initiatief 'van onderop' noemt. 'Kennelijk is het 'van onderop' als de provincie het plan indient, maar volgens mij moeten dan alle partijen het ermee eens zijn. Dat is hier zeker niet het geval', aldus Verbeek.Volgens Verbeek wordt er al druk gelobbyd in de gangen van de Tweede Kamer om Haren alsnog zelfstandig te houden.