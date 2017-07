Bomenkap voor ombouw zuidelijke ringweg mag doorgaan

De Raad van State, de hoogste bestuursrechter van ons land, verwerpt de bezwaren tegen de voorgenomen kap van twintig bomen in verband met de ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen

De Vleermuiswerkgroep Groningen had een spoedprocedure aangespannen om de bomenkap tegen te houden. Volgens de werkgroep zijn de bomen cruciaal voor de instandhouding van een kolonie zeldzame vleermuizen in de buurt.Maar volgens de Raad van State weegt dit niet op tegen de werkzaamheden voor de uitbreiding van de zuidelijke ringweg. Volgens de Raad van State gaat er geen essentieel voedselgebied verloren voor de vleermuizen.Rijkswaterstaat en wegwerkbedrijf Combinatie Herepoort gaven eerder deze week aan dat een (tijdelijk) verbod op de kap van de bomen tot minstens anderhalf jaar vertraging in de werkzaamheden zou hebben geleid.