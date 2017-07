Jan Eland vertrekt als hoofdofficier van justitie

Jan Eland stopt als hoofdofficier van justitie van het Openbaar Ministerie van Noord-Nederland. Hij gaat dezelfde functie doen in Limburg.

De zestigjarige Eland begon in 1989 als officier van justitie bij het parket in Roermond. In 2003 maakte hij als hoofdofficier de overstap naar Groningen. Tussen 2009 en 2011 was Eland hoofdadvocaat-generaal in Amsterdam. Daarna kwam hij terug naar Noord-Nederland.