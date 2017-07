Baflo heeft gloednieuw tenniscomplex voor anderhalf jaar

De tennisclub van Baflo heeft twee splinternieuwe gravelbanen in gebruik genomen. Maar lang kunnen de tennissers er niet van genieten. Na anderhalf jaar worden de banen alweer gesloopt.

Het gaat om een tijdelijk complex vanwege de bouw van de brede school voor OBS Noorderwier en CBS Ichthus. Die komt op de plek van de oude tennisbanen.



Achter de school komt een sporthal. Vervolgens komt daarachter de definitieve plek voor de tennisclub. Ze gaan de kantine delen met de sporthal.



'Niet onze keuze'

De verhuizing naar de tijdelijke locatie was niet de eerste keuze van de tennisclub, vertelt bestuurslid Jaap Mulder. 'Als ik eerlijk ben, waren we hier lekker gebleven. Deze plek is heel mooi. En nu moeten we twee keer verhuizen, wat veel extra werk is.'



Tienduizenden euro's extra

Behalve dat zorgt het ook voor de nodige extra kosten. Op de definitieve plek komen twee zogenoemde all weather-banen, waar zowel in de zomer als in de winter op getennist kan worden. De sloop van de tijdelijke gravelbanen en de bouw van de nieuwe banen kost volgens Mulder zeker tienduizenden euro's extra.



Anderhalf jaar geen tennis

Toch kon dit niet worden voorkomen, zegt wethouder Harmannus Blok. 'De tennissers konden niet gelijk naar de definitieve plek. Dan had eerst een deel van de openbare school gesloopt moeten worden. We hadden ook kunnen zeggen: jullie kunnen anderhalf jaar niet tennissen. Maar dat konden we niet maken.'



Gemeente betaalt

De extra kosten voor de sloop en nieuwbouw komen voor rekening van de gemeente. Nog voor de bouwvak wordt het oude tenniscomplex gesloopt. Na de zomer begint de bouw van de brede school. Naar verwachting kunnen de ruim tweehonderd kinderen in september 2018 naar hun nieuwe school.

