File op A28 door aanrijding is opgelost (update)

Op de A28 bij Eelde in de richting naar Groningen is vrijdagmiddag een ongeluk gebeurd.

Door het ongeluk stond er twee kilometer langzaam rijdend verkeer. Een rijbaan was afgesloten en het verkeer werd over de vluchtstrook geleid. De politie in Drenthe meldt dat na het ongeluk een persoon naar het ziekenhuis is gebracht.In de file vond volgens de politie nog een aanrijding plaats. Rond 16:00 uur was de file opgelost.