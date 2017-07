Noord Vandaag: Vindicat krijgt accreditatie van één jaar onder 'strikte voorwaarden'

De Groningse studentenvereniging Vindicat krijgt een accreditatie van een jaar onder 'strikte voorwaarden'. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

De vereniging kwam in opspraak door verschillende incidenten tijdens de ontgroeningsperiode. Een aspirant-lid raakte ernstig gewond doordat een ouderejaars student op zijn hoofd ging staan. De vereniging zou een cultuurverandering op gang brengen om dit soort incidenten te voorkomen.Een commissie onder leiding van Martin Sitalsing onderzocht of die cultuurverandering binnen Vindicat is gelukt. In Noord Vandaag vertelt Sitalsing over de bevindingen van de commissie en over de voorwaarden waaraan het studentencorps moet voldoen.De kap van twintig bomen in Groningen vanwege de ombouw van de zuidelijke ringweg mag doorgaan. Dat oordeelde de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van ons land.Eerder had de Vleermuiswerkgroep Groningen een spoedprocedure aangespannen om de bomenkap tegen te houden. Volgens de werkgroep zijn de bomen 'cruciaal voor de instandhouding van een kolonie zeldzame vleermuizen in de buurt.'Afgelopen voorjaar werden de hiphopdansers van het team Precious United van het Groningen Dance Center uit de stad Nederlands kampioen, tot hun eigen grote verbazing. De jonge danstalenten mogen daardoor volgende maand naar het WK in Glasgow. Maar er is één probleem: daar is niet genoeg geld voor.Om geld op te halen, organiseert het jeugdteam een evenement in het Martiniplaza. Het team treedt vanavond op in Noord Vandaag als voorproefje.- Kabinet geeft groen licht voor fusie Groningen, Haren en Ten Boer- Ronald is bij controles voor de G20-top in Bad Nieuweschans- Loods G zegeviert in rechtszaak en mag naam behoudenBekijk de uitzending hierboven of via deze link.