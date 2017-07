Kiekendiefjong gespot? Meld het de werkgroep Grauwe Kiekendief

(Foto: Flickr (Creative Commons)/Rob Zweers)

Heb je een nest van de kiekendief gezien? Dan moet je die zo snel mogelijk melden bij de Werkgroep Grauwe Kiekendief, zegt vogelonderzoeker Henk Jan Ottens van de werkgroep.

Kooi beschermt vogel

'Zeker als het gaat om een vogel die broedt op akkers of ander land dat de komende periode gemaaid of geoogst gaat worden' legt Ottens uit. 'Wanneer de werkgroep weet waar zo'n nest zit wordt er een ijzeren constructie om het nest gezet die de jonge vogels beschermt tegen de landbouwvoertuigen'.



Kiekendief spotten? Kijk omlaag!

De kiekendief staat er om bekend haar nest te bouwen op de 'de begane grond' zoals op akkers en weidegrond. Daarom is het nest volgens Ottens soms lastig te vinden. 'Gelukkig is de vogel een gewoontedier dus kunnen we -zodra we weten waar 'ie broedt- het jaar er op het nest makelijk terug vinden.



Aan de dood ontsnapt

De werkgroep trekt er rond april, mei op uit om die nesten te markeren. Soms glipt er nog wel eens eentje tussendoor zoals in Munnekezijl. Via de RTV Noord Facebookpagina tipt Nienke Ritsema een nest van de buine kiekendief midden in het gerstland.



'Gelukkig zagen we hem op tijd' zegt Ritsema. 'De combine kon uitwijken en we hebben er gewoon om heen geoogst'.



Nest beschermen

De werkgroep Grauwe Kiekendief is inmiddels op de hoogte van de locatie van het nest. Ze zullen -in overleg met de boer- kijken of het nest beschermd kan worden.

