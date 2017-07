Ook landelijke geschillencommissie besluit tot sluiting dorpsschool

De kogel is door de kerk. De J.Albrondaschool uit Kiel-Windeweer is niet in het gelijk gesteld door de landelijke geschillencommissie en moet de deuren daarom vanaf volgend schooljaar sluiten.

De gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer besloot in juni al dat de school dicht moest. Wethouder Onderwijs Erik Drenth gaf aan dat de school met 24 leerlingen te klein is en de kwaliteit daarmee niet gewaarborgd.De school liet het hierbij niet zitten en stapte naar de landelijke geschillencommissie. Zonder positief resultaat, blijkt nu.'We zijn verrast over de uitspraak en erg teleurgesteld', vertelt Michel Evers van de medezeggenschapsraad van de school. 'We hebben de ouders al geïnformeerd en ook daar heerste teleurstelling. Ook waren ze emotioneel.'Waarom de geschillencommissie de school niet in het gelijk heeft gesteld, is nog onbekend. Over een paar weken krijgt de school de argumenten voor het besluit. Of de school nog in hoger beroep gaat is nog onduidelijk.'We wachten de argumenten af en gaan deze goed bestuderen. Dan kijken we wat de voor- en nadelen hiervan zijn. We houden alle mogelijkheden open', zegt Evers. Kleine scholen Westerbroek en Kiel-Windeweer praten in september over zelfstandigheid (2016)