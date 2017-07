Celstraf en kliniekopname geëist tegen stalker

(Foto: Netty van der Deen-Flikkema/Groningen in Beeld)

Een 47-jarige man uit Assen moet twee jaar de cel in voor belaging van zijn ex-vriendin in Stad. Van de straf moeten anderhalf jaar voorwaardelijk zijn.

Daarna, zo eist het Openbaar Ministerie, moet de man naar een kliniek voor verslaving en psychiatrie.



Dreiging

Nadat de vrouw de relatie had beëindigd, reed de man van juni tot februari dit jaar dagelijks langs de woning van de vrouw in de stad Groningen.



Ook stuurde hij haar berichten en mails met beledigende teksten, en dreigde hij erotisch getinte foto's van de vrouw op internet te plaatsen. De kinderen van de vrouw waren ook prooi van het stalkgedrag van de man.



Slot vervangen

In februari zei de man nog een sleutel te hebben van haar woning. De vrouw deed aangifte, en verving het slot. De man werd opgepakt en ingesloten.



Stalken vanwege raamfolie

Hij begon met stalken vanwege achtergebleven kledingstukken, maar ook omdat er nog raamfolie in de woning hing. 'Principe kwestie, dat was ook van mij', zei man op zitting.



De man dronk ten tijde van de stalking drie liter wijn per dag. Hij gaf aan de rechters toe fout te hebben gehandeld.



Acht maanden

'Hij heeft de vrouw en haar kinderen acht maanden lang angst aangejaagd', zei de officier. Ze vroeg voor het slachtoffer een schadevergoeding van 2400 euro.



Ook moet de man een contact- en een locatieverbod voor de wijken Selwerd en Vinkhuizen opgelegd krijgen. In de laatste wijk gaan de kinderen van de vrouw naar school.



Direct naar kliniek

Eind juli heeft de man zijn voorwaardelijke deel van de geëiste celstraf uitgezeten. 'Dan kan hij per direct de kliniek in, want deze man moet zonder behandeling niet over straat', zei de officier.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Door: RTV Noord Correctie melden