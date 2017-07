Ronald bij G20-controles in Bad Nieuweschans

Ondanks protesten en rellen is vrijdag in Hamburg de G20-top van start gegaan.

De conferentie van grote industrielanden, waar onder meer Trump en Poetin elkaar gaan ontmoeten, zorgt niet alleen in Duitsland voor spanningen.Ook bij de grensovergang in Bad Nieuweschans is heel duidelijk merkbaar dat er iets in Duitsland 'aan de hand is'.Ronald ging sfeer proeven. Maar daar was eerst wel toestemming voor nodig van de Duitse autoriteiten…