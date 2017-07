Italiaanse professor onderzoekt Groningse kerken

Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders gaat een nieuwe methode onderzoeken waarmee kan worden beoordeeld of gebouwen aardbevingsbestendig zijn.

Het gaat om een methode van de Italiaanse professor Calvi, die al een aantal kerken in onze provincie heeft onderzocht.'We hebben nu afgesproken dat we het breder trekken en nu 50 kerken met deze methode gaan beoordelen, in samenwerking met de monumentenorganisaties in het gebied zelf', zegt Alders.De kans bestaat dat die nieuwe methode ook op andere gebouwen kan worden toegepast. Hans Alders: 'Dan gaat het niet om rijtjeswoningen maar om monumenten en grotere gebouwen'.Professor Calvi is in Italië een autoriteit als het gaat om aardbevingen. Zijn beoordelingsmethode heeft als voordeel dat deze sneller is dat de methodes die tot nu toe gebruikt worden.