Haren laat het er niet bij zitten en wil een hoorzitting

Haren geeft de moed nog niet op nadat de ministerraad vandaag heeft ingestemd met de herindeling tussen Groningen, Ten Boer en Haren. Als het aan wethouder Michiel Verbeek ligt komt de Kamercommissie van Binnenlandse Zaken naar Haren voor een hoorzitting.

De D66-wethouder wil de Kamerleden naar Haren halen omdat de minister niet alle informatie had om een goed besluit te nemen. 'Ik weet dat er bij dit soort herindelingszaken weleens vaker een Kamercommissie langskomt.'Een Kamercommissie bestaat uit Kamerleden die zich bezighouden met een specifiek beleidsonderwerp. Die commissie stelt ook hoorzittingen in. De leden van Kamercommissie kunnen de informatie die ze tijdens een hoorzitting opdoen, gebruiken voor de behandeling van een wet.Of die hoorzitting er werkelijk komt, is afwachten. Maar als het aan Verbeek ligt komt die er dus wel. De Harener coalitie is op dit moment al bezig met het uitzetten van lijntjes naar leden van de Eerste en Tweede Kamer. Want daar zal uiteindelijk het besluit vallen over de herindeling.Michiel Verbeek liet eerder vandaag al weten veel onvrede te hebben over de tekst die de ministerraad heeft rondgestuurd. 'De minister heeft gezegd dat het advies van de provincie past in een herindeling van onderop. Dat vind ik een hele curieuze zaak. Je kunt er een hele hoop van zeggen, maar het is geen herindeling van onderop', besluit de wethouder.