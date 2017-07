Let op: werkzaamheden aan de N33 dit weekend

De N33 tussen Veendam en Siddeburen is dit weekend afgesloten. De sluiting duurt van vrijdagavond 19 uur tot maandagochtend 6 uur.

De weg is dicht vanwege werkzaamheden. Het gaat onder meer om schadeherstel en regulier onderhoud, zoals reiniging, maaien, onderhoud aan de vangrail en bewegwijzering.Rijkswaterstaat stelt een omleidingsroute in. De extra reistijd is ongeveer twintig minuten.